В Индии разбился пассажирский самолет: на борту находились 242 человека (фото, видео)

В четверг, 12 июня, пассажирский самолет авиакомпании Air India потерпел крушение неподалеку от аэропорта в городе Ахмедабад, расположенном в западной части Индии. На борту находились 242 пассажира.

Об этом сообщает India TV. По предварительной информации, лайнер Boeing 787-8 Dreamliner упал в жилом квартале во время взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлабхая. В результате инцидента в небо взвился густой дым.

Читайте также Авиакатастрофа в Казахстане: самолет сбил российский ЗРК "Панцирь-С1"

Самолет выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон.

Компания Air India прокомментировала событие в социальной сети X, отметив: "Мы сейчас выясняем все обстоятельства". Больше деталей пока не предоставлено.

Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет. На месте аварии работают спасательные службы и пожарные.

Напомним, в результате авиатрощи погиб президент Ирана.