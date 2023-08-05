В Иордании обнаружили изысканные бусы в детской могиле каменного века (фото)

Исследователи собрали древние нарядные бусы, найденные в могиле ребенка на территории современной Иордании. Захоронение каменного века обнаружили в неолитической деревне Баджа.

Более 2500 разноцветных каменных и ракушечных бусин были найдены в могиле, которая датируется между 7400 и 6800 годами до нашей эры. Об этом сообщает PLOS ONE.

Отмечается, что археологические раскопки ведутся в 9000-летней деревне Баджа, вблизи древнего города Петра, с 1997 года. Там обнаружили могилу 8-летнего ребенка, похороненного в позе эмбриона.

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Тысячи бусин покрывали грудь и шею ребенка, а также была найдена дырчатая подвеска из камня и перламутровый перстень.

Команда тщательно задокументировала, как бусины были распределены по могиле, и определила, что когда-то они были частью распавшегося со временем большего орнамента.

Генетический анализ плохо сохранившихся останков не выявил ничего о состоянии здоровья ребенка, причине смерти, пищевых привычках или биологической идентичности. Исследователи же сосредоточились на бусинах и истории, которую они могли бы рассказать о ребенке, а также на похоронных практиках неолита.

"Это ожерелье не имеет аналогов ни в одной из неолитических левантийских традиций, известных до сих пор. Большой объем, сложная организация, симметрия, гармония, красота предметов, игра света и цветов на самом деле напоминают изящные орнаменты последних городских обществ Месопотамии и Египта", – отметили исследователи.

Напомним, редкую серебряную монету, которой платили налоги в Иерусалимском Храме, обнаружили в пустыне.

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