Ученые нашли в Мексике потерянное поселение Апанкалекан, которому почти 2000 лет (фото)

Большое доиспанское поселение обнаружили археологи в Мексике. Они считают, что наткнулись на потерянное поселение Апанкалекан.

Как сообщает Нeritagedaily, этот город раскинулся на площади более 70 акров в районе Коста-Гранде в Герреро. Оно содержит 26 курганов, сосредоточенных на большом центральном кургане высотой до 25 метров.

В ходе раскопок также были обнаружены близлежащие площади, на которых были зафиксированы алтари и два гладких потолка, в дополнение к жилым районам, площадкам для игры в мяч и удлиненным сооружениям, возможно, связанным с хранилищем воды.

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Изучение керамического материала, обнаруженного на поверхности, предполагает, что это место впервые было заселено в классический период примерно с 200 до 650 года нашей эры.

Основываясь на сравнении с историческими источниками 16-го века, исследователи предполагают, что поселение могло соответствовать поселению Апанкалекан, упомянутом на Таблице 18 Матрикула-де-Трибутоса, доиспанского документа, в котором записано уважение Империи ацтеков завоеванными городами.

Отмечается, что в то время Апанкалекан был частью региона Сиуатлан, который был присоединен к территориям ацтеков между 1497 и 1502 годами нашей эры Ауицотлем, восьмым правителем ацтеков. Во время своего правления Ауитсотль покорил миштеки, сапотеки и другие народы от Тихоокеанского побережья Мексики до западной части Гватемалы, более чем вдвое увеличив земли под господством ацтеков.

Что касается значения слова "апанкалекан" на языке науа, то это слово состоит из апан (апантли, водный канал), каллы (дом) и кан (местный падеж), что в свободном переводе означает "место дома с водными каналами".

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После испанского завоевания Апанкалекан был переименован в Текепа, как это было записано на карте в 1570 году нашей эры картографом Авраамом Ортелиусом, однако местонахождение поселения было утрачено до сих пор.

Напомним, редкую серебряную монету, которой платили налоги в Иерусалимском Храме, обнаружили в пустыне.

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