В Мьянме нашли тело жука в янтаре старше 98 млн лет (фото)

Палеонтологи нашли хорошо сохранившегося короткокрылого жука и его связь с скоплениями пыльцы в янтаре, датируемым средним меловым периодом. Это открытие демонстрирует, что жук питался пыльцой в меловой период и подтверждает, что разные жуки опыляли ранние цветочные растения.

Об этом пишет НВ.

Жуки были рассмотрены как возможные первые опылители покрытосеменных растений из-за их длинной эволюционной истории, а это открытие еще больше подтверждает эту теорию.

Недавно идентифицированный жук, Pelretes vivificus, жил около 98,2 миллиона лет назад в Мьянме. Он был связан с короткокрылыми цветочными жуками, которые сегодня встречаются в Австралии и питаются пыльцой.

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Этот жук Pelretes vivificus ассоциируется со скоплениями пыльцевых зерен, что позволяет предположить, что он посещал покрытосеменные растения в меловой период. Его анатомия, в частности мохнатое брюшко, свидетельствует об адаптации, связанных с опылением.

Исследованный кусок янтаря сохранял окаменелости жуков, съедающих пыльцу. Это дает представление о рационе короткокрылых цветочных жуков в меловом периоде. Копролиты (окаменевшие отходы жуков) состояли полностью из пыльцы того же типа, что находился в скоплениях янтаря вокруг жука и прикреплены к его телу.

Это показывает, что существовала настоящая биологическая связь между жуком и пыльцой в меловой период.

Напомним, остатки паука, жившего на Земле более 300 млн лет назад, нашли в Германии.

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