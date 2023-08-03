У Мьянмі знайшли тіло жука у бурштині віком понад 98 млн років (фото)

Палеонтологи знайшли добре збереженого короткокрилого жука та його зв'язок із скупченнями пилку у бурштині, що датується середнім крейдяним періодом. Це відкриття демонструє, що жук харчувався пилком у крейдяний період і підтверджує, що різні жуки запилювали ранні квіткові рослини.

Про це пише НВ.

Жуки були розглянуті як можливі перші запилювачі покритонасінних рослин через їхню довгу еволюційну історію, а це відкриття ще більше підтверджує цю теорію.

Нещодавно ідентифікований жук, Pelretes vivificus, жив близько 98,2 мільйонів років тому в Мьянмі. Він був пов'язаний з короткокрилими квітковими жуками, які сьогодні зустрічаються в Австралії і харчуються пилком.

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Цей жук Pelretes vivificus асоціюється зі скупченнями пилкових зерен, що дозволяє припустити, що він відвідував покритонасінні рослини в крейдяний період. Його анатомія, зокрема волохате черевце, свідчить про адаптації, пов'язані із запиленням.

Досліджений шматок бурштину зберігав скам'янілості жуків, що з'їдали пилок. Це надає уявлення про раціон короткокрилих квіткових жуків у крейдяному періоді. Копроліти (скам'янілі відходи жуків) складались повністю з пилку того самого типу, що знаходився в скупченнях бурштину навколо жука і прикріплені до його тіла.

Це показує, що існував справжній біологічний зв'язок між жуком та пилком у крейдяний період.

Нагадаємо, рештки павука, що жив на Землі понад 300 млн років тому, знайшли у Німеччині.

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