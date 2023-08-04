Науковці знайшли у Мексиці загублене поселення Апанкалекан, якому майже 2000 років (фото)

Велике доіспанське поселення знайшли археологи у Мексиці. Вони вважають, що натрапили на загублене поселення Апанкалекан.

Як повідомляє Нeritagedaily, це місто розкинулося на площі понад 70 акрів у районі Коста-Гранде у Герреро. Воно містить 26 курганів, зосереджених на великому центральному кургані заввишки до 25 метрів.

У ході розкопок також були виявлені прилеглі площі, на яких були зафіксовані вівтарі та дві гладкі стели, на додаток до житлових районів, майданчиків для гри в м'яч та подовжених споруд, можливо, пов'язаних зі сховищем води.

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Вивчення керамічного матеріалу, виявленого на поверхні, передбачає, що це місце було вперше заселене у класичний період приблизно з 200 до 650 року нашої ери.

Грунтуючись на порівнянні з історичними джерелами 16-го століття, дослідники припускають, що поселення могло відповідати поселенню Апанкалекан, згаданому на Таблиці 18 Матрікула-де-Трибутос, доіспанського документа, в якому записано шану Імперії ацтеків завойованими містами.

Зазначається, що на той час Апанкалекан був частиною регіону Сіуатлан, який був приєднаний до територій ацтеків між 1497 і 1502 роками нашої ери Ауїцотлем, восьмим правителем ацтеків. Під час свого правління Ауітсотль підкорив міштеків, сапотеків та інші народи від Тихоокеанського узбережжя Мексики до західної частини Гватемали, більш ніж удвічі збільшивши землі під пануванням ацтеків.

Що ж до значення слова "апанкалекан" мовою науа, це слово складається з апан (апантлі, водний канал), калли (будинок) і кан (місцевий відмінок), що у вільному перекладі означає "місце будинку з водними каналами".

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Після іспанського завоювання Апанкалекан був перейменований в Текепа, як це було записано на карті в 1570 році нашої ери картографом Авраамом Ортеліусом, проте місцезнаходження поселення було втрачено досі.

Нагадаємо, рідкісну срібну монету, якою платили податки у Єрусалимському Храмі, знайшли у пустелі.

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