У Йорданії виявили вишукане намисто у дитячій могилі кам'яного віку (фото)

Дослідники зібрали стародавнє ошатне намисто, знайдене в могилі дитини на території сучасної Йорданії. Поховання кам'яного віку виявили в неолітичному селі Баджа.

Більше 2500 різнокольорових кам'яних і черепашкових намистин були знайдені в могилі, яка датується між 7400 і 6800 роками до нашої ери. Про це повідомляє PLOS ONE.

Зазначається, що археологічні розкопки ведуться в 9000-літньому селі Баджа, поблизу стародавнього міста Петра, з 1997 року. Там виявили могилу 8-річної дитини, похованої в позі ембріона.

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Тисячі намистин покривали груди та шию дитини, а також були знайдені дірчаста підвіска з каменю та перламутровий перстень.

Команда ретельно задокументувала, як намистини були розподілені по могилі, і визначила, що колись вони були частиною більшого орнаменту, який з часом розпався.

Генетичний аналіз останків, які погано збереглися, не виявив нічого про стан здоров’я дитини, причину смерті, харчові звички чи біологічну ідентичність. Натомість дослідники зосередилися на намистинах та історії, яку вони могли б розповісти про дитину, а також на похоронних практиках неоліту.

"Це намисто не має аналогів у жодній з неолітичних левантійських традицій, відомих дотепер. Великий об’єм, складна організація, симетрія, гармонія, краса предметів, гра світла та кольорів насправді нагадують витончені орнаменти останніх міських суспільств Месопотамії та Єгипту", – зазначили дослідники.

Нагадаємо, рідкісну срібну монету, якою платили податки у Єрусалимському Храмі, знайшли у пустелі.

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