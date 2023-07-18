В Испании нашли кельтиберийский город, которому более 2 тысяч лет

Группа испанских археологов нашла руины города кельтоиберов, существовавшего более 2000 лет назад. Открытие, сделанное в провинции Сория, оказалось очень важным для понимания истории этой части страны.

В результате исследований, проведенных учеными из Мадридской политехники (UPM), стало известно, что на территории города кельтоиберов также проживали войска Римской империи. Это свидетельствует о важности и стратегическом значении этого места в давние времена, пишет издание Nauka w Polsce.

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Отмечается, что археологические останки города были хорошо замаскированы в местности из-за наличия каменоломен. Это усложнило процесс поиска и раскопок. Руководивший исследованием профессор Евгенио Санз объяснил, что каменоломни были природными особенностями местности и их использовали для добычи известняка. Ученые считают, что объем добываемой породы соответствует объему и типу остатков городских стен.

Найденные остатки города, который называется Титиакос, свидетельствуют о его роли как важном поселении в то время. Исследователи предполагают, что около 2000 лет назад город был завоеван частями римской армии. Римляне использовали оборонные преимущества города, в частности, его расположение на возвышенности и обнесенные стенами. После покидания кельтоиберами, римляне использовали Титиакос в качестве военной базы, сохраняя его оборонительные преимущества.

Однако исследователи остаются с некоторыми нерешенными вопросами, в частности, объяснением наличия дороги, ведущей над пропастью. Дальнейшие исследования будут направлены на решение этих загадок и более подробное раскрытие истории Титиакоса.

Напомним, в Греции нашли судно в возрасте 2500 лет.

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