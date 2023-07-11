В Испании нашли погребение медного возраста: переворачивает представление об отношении к женщинам

.Археологи обнаружили захоронение эпохи медного века в Испании, что значительно переосмысливает представление об отношении к женщинам в тот период. Найденная могила, расположенная неподалеку от Севильи, принадлежала женщине с высоким социальным статусом. Это открытие сильно поразило ученых, ранее считавших, что иберийское общество того времени было патриархальным.

Об этом пишет NV.ua.

Сначала исследователи считали, что богатое захоронение, датируемое примерно 2850 годом до нашей эры, принадлежало молодому человеку в возрасте от 17 до 25 лет. Однако новый метод установил, что останки принадлежали женщине.

В гробнице нашли бивни из слоновой кости, скорлупу страусиных яиц и кинжал из горного хрусталя, что свидетельствует о высоком социальном статусе усопшей. Это также подтверждается одиночным погребением, отличающимся от типичных могил того периода.

Марта Синтас-Пенья, адъюнкт-профессор предыстории Университета Севильи, совместно с коллегами определила пол похороненной с помощью новой техники, которая анализирует хромосомную информацию, находя ее в зубной эмали. Исследователи утверждают, что этот новый метод является надежным, даже при плохо сохранившихся человеческих скелетах, и в то же время он намного дешевле, чем тестирование ДНК.

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Профессор Леонардо Гарсия Санхуан, специалист по предыстории Университета Севильи, заявил, что сокровища, найденные в гробнице в поселении медных времен Валенсина-де-ла-Консепсьон, являются уникальными по сравнению с сокровищами, найденными в других местах с того же периода.

"По сравнению с другими захоронениями это выглядит по-настоящему роскошным, — сказал он. — Поэтому мы без колебаний говорим, что она была самой заметной в обществе личностью своего времени, и это, конечно, примечательно, потому что речь идет о женщине".

Напомним, в Британии откопали гигантские каменные топоры, которым 300 тысяч лет.

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