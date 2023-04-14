В Испании обнаружили инструмент для шитья возрастом почти 40 тысяч лет (фото)

В Испании археологи нашли инструмент, которым пользовались древние люди для пошива одежды. Находка датируется возрастом около 39 600 лет.

Этот инструмент помогал шить наряды за тысячи лет до изобретения иглы. Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что это был обломок кости бедра травоядного животного, вероятно, коня. Исследователи смогли заметить на артефакте неровные следы проколов.

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Артефакт был обнаружен у дельты ручья, который, возможно, стал бурным во время сильного дождя. Другие находки в Gavà включают в себя шесть каменных инструментов.

"Исходя из возраста объекта и других материальных культур, найденных в связи, это будет Homo sapiens, одна из первых Homo sapiens, появившаяся в Европе примерно за 40 000 лет до настоящего времени", – рассказали исследователи.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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