В Испании полиция обнаружила в двух домах сотни археологических артефактов и человеческих останков (фото)

В Испании полиция во время рейда на два дома обнаружила сотни археологических артефактов, а также фрагменты костей, которым, как полагают, к 5000 годам. Находки были сделаны в ходе обысков жилья в провинции Аликанте.

Расследование началось в ноябре после того, как полиция получила информацию о доме в маленьком селе Гата-де-Горгос, якобы содержавшем древние скелеты. Двое мужчин сейчас находятся под следствием, пишет The Guardian.

Правоохранители обнаружили фрагменты костей, которым местные археологи определили от 4000 до 5000 лет. Из-за отсутствия какой-либо документации, объясняющей сбор, местные чиновники сочли его незаконным.

Подозреваемый начал сотрудничать с полицией, указав им направление другого дома в соседнем городе Дения. Внутри полиция нашла 350 археологических артефактов – от вещей бронзового века до частей римского ткацкого станка и финикийских амфор, а также около 200 фрагментов костей.

Находка была "одной из самых незаконных частных коллекций в провинции Аликанте", сообщила полиция в пятницу. Житель дома рассказал правоохранителям, что получил эти вещи по наследству после смерти родственника.

"Однако у него не было никакой документации, подтверждающей владение предметами, и он не сделал ничего, чтобы их легализовать", – отметила полиция.

Ранее во время археологических раскопок системы водостока под Колизеем в Риме исследователи обнаружили останки маленьких собак. По их мнению, это могут быть собаки породы такса.

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