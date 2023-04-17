В Италии археологи обнаружили старинную статуэтку бога верхом на дельфине (фото)

На юге Италии во время раскопок археологи обнаружили терракотовые головы быков и фигурку греческого бога Эроса верхом на дельфине. Представители министерства культуры Италии заявили, что открытие проливает новый свет на религиозную жизнь и ритуалы древнего города.

Это первая коллекция артефактов, найденных в святилище в древнегреческом городе Пестум, датируемом 5 веком до нашей эры. Об этом сообщает BreakingNews.

Пестум, известный своими тремя массивными дорическими храмами с колоннами, расположен вблизи археологических раскопок Помпеи. Святилище впервые было обнаружено в 2019 году.

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Впрочем, раскопки были приостановлены из-за пандемии Covid-19. Сейчас археологи обнаружили семь бычьих голов вокруг алтаря храма, словно положенных там в знак преданности.

Статуэтка дельфина, найденная в первой коллекции артефактов, предположительно принадлежит семье керамистов Авили, чье присутствие никогда раньше не было задокументировано в Пестуме.

Напомним, ранее мы писали, что ученые обнаружили доказательства двойных массовых вымираний на Земле.

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