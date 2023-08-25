В Италии обнаружили римский храм 1-го века до н. э. (фото)

В городе Сарсина на севере Италии археологи обнаружили римский храм. Раскопки обнаружили остатки большого четырехугольного сооружения, датируемого 1-м веком до нашей эры.

Массивные горизонтальные ряды обработанных блоков песчаника, одновозрастных с полом из плит песчаника соседнего форума, образовывали подиум, на котором когда-то стоял старинный храм. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что оборонная стена и храм были построены, когда населенный пункт в середине 1 века до нашей эры стал римским муниципием. Археологические исследования места храма показывают, что он был посвящен Капитолийской триаде, богам Юпитера, Юноне и Минерве.

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Многие города Италии имели Капитолию, отражая первую, построенную на Капитолийском холме (отсюда название) в Риме. Зачастую их строили на высоте города.

Остатки храма состоят из подиума, покрытого мраморными плитами, и системы водоотведения, но есть доказательства того, что на этом месте был более ранний храм Умбри, датированный 4 веком до нашей эры.

Напомним, в Польше под руинами Сасского дворца обнаружили загадочный тоннель.

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