В июне Землю накроют сразу несколько магнитных бурь: какие дни будут опасны
В июне ожидается несколько магнитных бурь разной мощности. Некоторые из них будут особенно ощутимы.
UAportal делится полным календарем метеоударов на первый месяц лета. Данные взяты с портала Meteoagent.
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Что такое магнитные бури и как они возникают
Магнитные бури возникают в результате повреждения магнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. Изменения в магнитном поле влияют на здоровье людей и приборы электросвязи.
Метеозависимые люди могут испытывать даже малейшие колебания. Поэтому в такие дни особенно важно заботиться о себе.
Календарь магнитных бурь в июне 2023
В июне Землю могут накрыть 11 магнитных бурь, но они будут разной мощности.
- Слабые магнитные бури: 1,7,16, 30 июня.
- Средние магнитные бури: 10, 28–29 июня.
- Сильные магнитные бури: 2, 18-20 июня.
Обычно в такой период люди жалуются на головные боли, раздражительность, сонливость, тревожность, повышение/снижение давления и т.д.
Как улучшить самочувствие во время метеоударов
Каждый человек индивидуально реагирует на магнитные бури. Кое-кто сильно страдает из-за колебаний магнитного поля, а кто-то вообще не испытывает влияния. У людей с особо повышенной чувствительностью к метеоударам могут возникать мигрени, прыгать давление и ухудшаться общее состояние самочувствия.
Предлагаем универсальные рекомендации самопомощи во время магнитных бурь:
1. Беспокойтесь о правильном сне. По советам врачей следует ложиться спать до 00:00 и вставать без будильника.
2. Добавьте движения в свою жизнь: больше ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой, стретчингом. Однако не слишком истощайте себя в спортзалах разными нагрузками.
3. Следите за правильным питанием и откажитесь от кофе, алкогольных напитков, энергетиков. Выбирайте травяные чаи и пейте чистую воду. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, меньше – фастфуда, жирной и жареной пищи.
Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
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