В июне Землю накроют сразу несколько магнитных бурь: какие дни будут опасны

Магнитные бури в июне 2023 - календарь магнитных бурь в июне 2023 - как уберечься от воздействия магнитных бурь

В июне ожидается несколько магнитных бурь разной мощности. Некоторые из них будут особенно ощутимы.

UAportal делится полным календарем метеоударов на первый месяц лета. Данные взяты с портала Meteoagent.

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Что такое магнитные бури и как они возникают

Магнитные бури возникают в результате повреждения магнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. Изменения в магнитном поле влияют на здоровье людей и приборы электросвязи.

Метеозависимые люди могут испытывать даже малейшие колебания. Поэтому в такие дни особенно важно заботиться о себе.

Календарь магнитных бурь в июне 2023

В июне Землю могут накрыть 11 магнитных бурь, но они будут разной мощности.

Слабые магнитные бури: 1,7,16, 30 июня.

1,7,16, 30 июня. Средние магнитные бури: 10, 28–29 июня.

10, 28–29 июня. Сильные магнитные бури: 2, 18-20 июня.

Обычно в такой период люди жалуются на головные боли, раздражительность, сонливость, тревожность, повышение/снижение давления и т.д.

Как улучшить самочувствие во время метеоударов

Каждый человек индивидуально реагирует на магнитные бури. Кое-кто сильно страдает из-за колебаний магнитного поля, а кто-то вообще не испытывает влияния. У людей с особо повышенной чувствительностью к метеоударам могут возникать мигрени, прыгать давление и ухудшаться общее состояние самочувствия.

Предлагаем универсальные рекомендации самопомощи во время магнитных бурь:

1. Беспокойтесь о правильном сне. По советам врачей следует ложиться спать до 00:00 и вставать без будильника.

2. Добавьте движения в свою жизнь: больше ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой, стретчингом. Однако не слишком истощайте себя в спортзалах разными нагрузками.

3. Следите за правильным питанием и откажитесь от кофе, алкогольных напитков, энергетиков. Выбирайте травяные чаи и пейте чистую воду. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, меньше – фастфуда, жирной и жареной пищи.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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