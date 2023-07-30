В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением библейского Самсона (фото)

В Израиле в древней синагоге обнаружили мозаичное панно с изображением библейских сюжетов. В частности, мозаика изображает библейские истории о Самсоне.

По мнению исследователей, это показывает влияние раннего христианского правления на еврейский народ. Об этом сообщает The Christian Post.

Находку сделали в древнем еврейском селе Хукок, расположенном в израильской Нижней Галилее. Мозаичные панели на полу синагоги изображают библейские истории, в частности о Самсоне и лисах из Судей 15:4 и Самсоне, который несет ворота Газы, как у Судей 16:3.

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Недавно обнаруженная мозаика на полу у главного входа состоит из большой панели с надписью на иврите, содержащейся внутри венка. Арамейская надпись содержит имена тех, кто, кажется, был жертвователями, финансировавшими мозаику, или создавших ее художников.

На других панелях изображен тигра, охотящийся на козла, а на другой — филистимский всадник и мертвый филистимлянин. Археологи говорят, что обнаруженные останки указывают на то, что Хукок действительно "процветал" в течение четвертого, пятого и шестого веков.

Напомним, в Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы.

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