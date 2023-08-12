В Израиле школьники нашли 'магическое зеркало, защищающее от зла' в возрасте 1500 лет (фото)

Во время раскопок в Израиле была найдена часть "магического зеркала", которое использовалось как защита от злого глаза. Предмет, изготовленный 1500 лет назад, был найден в Уге возле Кирьят-Атта, находящейся в западной части Галилеи.

Как сообщает Управление древностей Израиля (IAA), в рамках "Курса выживания", проводимого отделом Shelah Министерства образования, 500 учеников старших классов принимали участие в археологических раскопках по всей стране вместе с Израильским управлением древностей.

Отмечается, что 17-летний Авив Вейцман в ходе раскопок нашел исключительную находку византийского периода – "магическое зеркало" 1500 лет. Оно сделано из керамики и разрисовано узорами, а посередине расположено стекло.

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По словам Навита Поповича, куратора классических периодов Управления древностей Израиля, "фрагмент является частью "магического зеркала" византийского периода IV-VI веков нашей эры".

Он отметил, что "злой дух, например демон, смотрящий в зеркало, увидит свое собственное отражение, и это защитит владельца зеркала".

Ученый рассказал, что подобные зеркала использовались в качестве похоронных подарков в гробницах, чтобы "защитить умерших в их путешествии в мир грядущий".

Напомним, в Китае нашли удивительный череп, которому сотни тысяч лет.

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