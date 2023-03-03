В Кабмине рассказали, какой будет средняя пенсия в Украине после индексации

В Украине в марте проводится массовая индексация пенсионных выплат. Пенсии вырастут на 19,7% для около 10,5 миллионов пенсионеров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этом фоне анонсировал увеличение среднего размера пенсий. Об этом он сказал во время пресс-конференции по результатам работы правительства.

Отмечается, что средняя пенсия в Украине вырастет до 5 тысяч гривен.

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"Впервые размер средней пенсии превысит отметку 5 тыс. грн. На сегодняшний день это было 4,6 тыс. грн, но с 1 марта мы проиндексируем, и фактически средняя пенсия в Украине будет более 5 тыс. грн", – заявил Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что у государства достаточно средств, чтобы провести масштабную индексацию выплат для пенсионеров.

Добавим, часть пенсионеров не получит повышения выплат в марте, в частности:

работающие лица, имеющие небольшой страховой стаж и размер пенсии которых достигает 2100 грн;

прокуроры на пенсии;

граждане, получающие пенсии в размере свыше максимального размера, определенного законом;

получатели ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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