В каких случаях людям с инвалидностью можно не платить за парковку

Проблема парковки, хорошо знакомая жителям больших городов, становится еще более острой для людей, которые из-за состояния здоровья вынуждены регулярно пользоваться автомобилем. Для лиц с инвалидностью важно не только найти свободное стояночное место, но и избежать значительных затрат на парковку. В каких случаях они вправе не платить за пользование платным паркоместом?

Лица с инвалидностью могут бесплатно оставлять авто на специально отмеченных местах, имеющих знак или разметку "Лица с инвалидностью". Такие места предусмотрены возле торговых центров, общественных заведений и на всех официальных паркингах, поскольку законодательство требует резервировать 10% от общего количества мест, но не менее одного. Это позволяет водителям с инвалидностью найти паркоместо даже в часы наибольшей загрузки. В то же время если автомобиль без соответствующих льгот занимает такие места, водителя могут оштрафовать на сумму от 1020 до 1700 грн. Об этом пишет РБК.

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Что касается платной парковки, лица с инвалидностью имеют право пользоваться такими стоянками бесплатно, независимо от того, есть ли на них специально обозначенные места. Для этого следует предъявить соответствующий документ: пенсионное удостоверение, удостоверение получателя государственной социальной помощи или справку о предоставлении льготы. Согласно Постановлению Кабмина №53 от 31.01.2018, теперь не обязательно, чтобы в удостоверении была указана инвалидность, связанная с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отличительный знак "Водитель с инвалидностью" на автомобиле не обязателен. Водитель, имеющий статус лица с инвалидностью, может самостоятельно решить, размещать ли его на своем автомобиле. Это касается и водителей, перевозящих таких пассажиров, а также родителей детей с инвалидностью. В то же время наличие или отсутствие знака не влияет на право бесплатной парковки и не позволяет отступать от правил дорожного движения.

Следовательно, водители с инвалидностью или лица, перевозящие их, могут безвозмездно пользоваться как специально отведенными местами на паркингах, так и обычными платными стоянками, независимо от группы инвалидности или типа заболевания.

Напомним, украинским водителям грозит 3400 грн штрафа за несвоевременную замену прав.

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