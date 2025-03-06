У яких випадках людям з інвалідністю можна не платити за парковку

Проблема паркування, добре знайома мешканцям великих міст, стає ще гострішою для людей, які через стан здоров’я змушені регулярно користуватися автомобілем. Для осіб з інвалідністю важливо не лише знайти вільне місце для стоянки, а й уникнути значних витрат на паркування. У яких випадках вони мають право не сплачувати за користування платним паркомісцем?

Особи з інвалідністю можуть безкоштовно залишати авто на спеціально позначених місцях, які мають знак або розмітку "Особи з інвалідністю". Такі місця передбачені біля торговельних центрів, громадських закладів та на всіх офіційних паркінгах, оскільки законодавство вимагає резервувати 10% від загальної кількості місць, але не менше одного. Це дозволяє водіям з інвалідністю знайти паркомісце навіть у години найбільшого завантаження. Водночас, якщо автомобіль без відповідних пільг займає такі місця, водія можуть оштрафувати на суму від 1020 до 1700 грн. Про це пише РБК.

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Що стосується платного паркування, особи з інвалідністю мають право користуватися такими стоянками безоплатно, незалежно від того, чи є на них спеціально позначені місця. Для цього потрібно пред’явити відповідний документ: пенсійне посвідчення, посвідчення отримувача державної соціальної допомоги або довідку про надання пільги. Згідно з Постановою Кабміну № 53 від 31.01.2018, тепер не обов’язково, щоб у посвідченні була вказана інвалідність, пов’язана з ураженням опорно-рухового апарату.

Розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" на автомобілі не є обов’язковим. Водій, який має статус особи з інвалідністю, може самостійно вирішити, чи розміщувати його на своєму авто. Це стосується також водіїв, які перевозять таких пасажирів, а також батьків дітей з інвалідністю. Водночас наявність або відсутність знака не впливає на право безкоштовного паркування та не дає можливості відступати від правил дорожнього руху.

Отже, водії з інвалідністю або особи, які їх перевозять, можуть безоплатно користуватися як спеціально відведеними місцями на паркінгах, так і звичайними платними стоянками, незалежно від групи інвалідності чи типу захворювання.

Нагадаємо, українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав.

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