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У яких випадках людям з інвалідністю можна не платити за парковку

Ціхоцька Марія

У яких випадках людям з інвалідністю можна не платити за парковку
Особи з інвалідністю можуть безкоштовно залишати авто на спеціально позначених місцях

Проблема паркування, добре знайома мешканцям великих міст, стає ще гострішою для людей, які через стан здоров’я змушені регулярно користуватися автомобілем. Для осіб з інвалідністю важливо не лише знайти вільне місце для стоянки, а й уникнути значних витрат на паркування. У яких випадках вони мають право не сплачувати за користування платним паркомісцем?

Особи з інвалідністю можуть безкоштовно залишати авто на спеціально позначених місцях, які мають знак або розмітку "Особи з інвалідністю". Такі місця передбачені біля торговельних центрів, громадських закладів та на всіх офіційних паркінгах, оскільки законодавство вимагає резервувати 10% від загальної кількості місць, але не менше одного. Це дозволяє водіям з інвалідністю знайти паркомісце навіть у години найбільшого завантаження. Водночас, якщо автомобіль без відповідних пільг займає такі місця, водія можуть оштрафувати на суму від 1020 до 1700 грн. Про це пише РБК.

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Що стосується платного паркування, особи з інвалідністю мають право користуватися такими стоянками безоплатно, незалежно від того, чи є на них спеціально позначені місця. Для цього потрібно пред’явити відповідний документ: пенсійне посвідчення, посвідчення отримувача державної соціальної допомоги або довідку про надання пільги. Згідно з Постановою Кабміну № 53 від 31.01.2018, тепер не обов’язково, щоб у посвідченні була вказана інвалідність, пов’язана з ураженням опорно-рухового апарату.

Розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" на автомобілі не є обов’язковим. Водій, який має статус особи з інвалідністю, може самостійно вирішити, чи розміщувати його на своєму авто. Це стосується також водіїв, які перевозять таких пасажирів, а також батьків дітей з інвалідністю. Водночас наявність або відсутність знака не впливає на право безкоштовного паркування та не дає можливості відступати від правил дорожнього руху.

Отже, водії з інвалідністю або особи, які їх перевозять, можуть безоплатно користуватися як спеціально відведеними місцями на паркінгах, так і звичайними платними стоянками, незалежно від групи інвалідності чи типу захворювання.

Нагадаємо, українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав.

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