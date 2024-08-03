В каких случаях мужчины с инвалидностью могут мобилизовать
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации на три месяца, начиная с 12 августа 2024 года. Это решение может повлиять на призыв мужчин призывного возраста, отвечающих критериям военно-врачебной комиссии и не имеющих законных оснований для отсрочки. Об этом пишет expert.in.ua.
В отношении мобилизации лиц с инвалидностью новый закон, действующий с 18 мая 2024 года, устанавливает следующие правила:
- Призыв мужчин с инвалидностью, независимо от группы, является добровольным.
- Для получения отсрочки от мобилизации необходимо подтвердить группу инвалидности выводом военно-врачебной комиссии (ВЛК).
- Лица с инвалидностью II и III группы, установленной после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную ВЛК в течение 9 месяцев.
- Если ВЛК не подтвердит инвалидность, лицо может мобилизовать.
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Исключения, когда повторная комиссия не требуется:
- инвалидность I группы
- инвалидность II и III группы, установленная из-за повышения/снижения предыдущей группы
- инвалидность вследствие военной службы
- отсутствие конечностей, кистей, стоп или парных органов
- инвалидность через онкозаболевание, интеллектуальные нарушения, психические расстройства, церебральный паралич
- инвалидность с детства
Эти положения направлены на обеспечение справедливого подхода к мобилизации, учитывая состояние здоровья граждан и потребности национальной безопасности.
Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.
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