В каких случаях ТЦК может повторно направить повестку: объяснение адвоката

Согласно новым правилам мобилизации Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право повторно посылать повестки.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в эфире Эспрессо. Она отметила, что согласно закону о мобилизации, если военнообязанный не явился в ТЦК в определенное время, отказался от получения повестки или повестка вернулась с отметкой об отказе или отсутствии адресата, ТЦК имеют право повторно отправить такую повестку.

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"Повторная повестка будет должным образом оформлена и будет считаться направленной в адрес задекларированного места регистрации или проживания военнообязанного", — пояснила Анищенко.

Адвокат уточнила, что после второй повестки ТЦК обращается в отдел полиции с просьбой осуществить административное задержание указанного лица.

"Если участковый не находит военнообязанного путем опроса соседей или физического поиска, материалы собираются, и ТЦК могут посылать исковые заявления в суд с целью наложения штрафов, а также запрета на управление транспортными средствами для таких лиц", — рассказала адвокат.

Кроме того, она отметила, что уголовная ответственность наступает только в случаях, когда мужчины, прошедшие военно-врачебную комиссию (ВЛК), не появляются в ТЦК по боевой повестке.

"Если уже состоялся процесс мобилизации, подготовлен приказ, а лицо не явилось с вещами по повестке, тогда это уголовная ответственность. К этому моменту, если лицо не явилось, речь идет только об административной ответственности", — подытожила Екатерина Анищенко.

Ранее мы рассказывали, что в Раде рассказали, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК.

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