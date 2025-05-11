В каких случаях УБД не имеют права на бесплатный проезд в транспорте

Лица, со статусом участника боевых действий в Украине имеют государственные гарантии на получение ряда социальных льгот. В частности, им предоставляется право бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Это право распространяется как на городской транспорт, так и на проезд между различными населенными пунктами. В то же время следует учитывать, что такая льгота не является неограниченной – ее применение регулируется определенными условиями в соответствии с положениями Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Об этом сообщает "24 Канал".

УБД имеют право на бесплатное пользование такими видами транспорта:

всеми видами городского транспорта – автобусами, трамваями, троллейбусами и метро;

сельским транспортом общего пользования;

пригородными автобусами, железнодорожным и водным транспортом;

междугородними маршрутами, включая внутрирайонные и межобластные перевозки.

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Когда данная льгота не действует

Кроме возможности ежедневно бесплатно пользоваться городским транспортом, участники боевых действий также имеют право на льготные поездки между городами.

Раз в два года государство обеспечивает им бесплатную поездку в обе стороны любым видом междугороднего транспорта – поездом, автобусом, самолетом или водным транспортом. В качестве альтернативы, они могут один раз в год воспользоваться 50% скидкой на поездку аналогичным маршрутом.

Однако эта льгота е является неограниченной. В случае, если УБД уже воспользовался правом на бесплатную поездку в течение последних двух лет или получил скидку за последний год, перевозчик имеет законное основание требовать оплату полной стоимости билета.

Поэтому, чтобы избежать возможных недоразумений или отказов в предоставлении льготного проезда, участникам боевых действий следует быть осведомленными не только о своем праве на бесплатный проезд, но и об установленных законом ограничениях этого права.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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