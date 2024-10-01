В каких случаях водитель не заплатит штраф за ремень безопасности

Многие водители не пользуются ремнями безопасности. Этим они не только не заботятся о собственной безопасности, но и рискуют получить немалый штраф.

Непристегнутый ремень безопасности – это не только нарушение ПДД, но и серьезная угроза жизни и здоровью как водителя, так и пассажиров. В Украине за такое нарушение предусмотрены значительные штрафы. Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пользования ремнем безопасности предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Однако если в результате ДТП стало известно, что водитель или пассажиры не были пристегнуты, размер штрафа существенно увеличивается и может достигать от 2 400 до 8 500 гривен. Следует отметить, что ответственность за непристегнутые ремни несут водители. То есть если в автомобиле не пристегнуты все пассажиры, штраф начисляется на водителя.

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Перевозка детей

Особые правила действуют для перевозки детей. Согласно ПДД, детей до 145 сантиметров роста необходимо перевозить в специальных детских удерживающих устройствах (автокреслах). При этом самым безопасным местом для установки детского кресла считается заднее сиденье посередине.

Кто имеет право не пристегиваться ремнями безопасности?

Когда водитель должен пристегиваться. Источник: drivingschool.marketing Когда водитель должен пристегиваться. Источник: drivingschool.marketing

Есть определенные категории лиц, которые могут не пристегиваться ремнем безопасности.

Согласно Правилам дорожного движения, некоторые категории водителей и пассажиров освобождаются от обязанности использовать пояс безопасности во время движения автомобилем. К таким исключениям относятся:

инструкторы автошкол при обучении вождению, если за рулем находится учащийся;

водители и пассажиры с инвалидностью, но только в пределах населенных пунктов;

водители оперативных и специальных транспортных средств;

таксисты.

Для всех других категорий граждан, независимо от условий, использование пояса безопасности обязательно.

Интересно отметить, что в автомобилях советского производства часто отсутствуют ремни безопасности на задних сиденьях. Это техническое решение снимает ответственность с водителей в случае непристегнутых пассажиров на заднем сиденье. В то же время, водитель и пассажир на переднем сиденье должны быть пристегнуты обязательно.

Ремень безопасности – это самое эффективное средство пассивной безопасности в автомобиле. Непристегнутый ремень может привести к тяжелым травмам или смерти во время ДТП. Соблюдение правил дорожного движения – это ответственность каждого водителя.

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