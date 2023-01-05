В каких странах самые большие выплаты для украинских беженцев: подробности

Украинские беженцы продолжают искать временное убежище в странах Европы и на других континентах. Некоторые из них сворачивают льготы для граждан Украины, другие продолжают даже увеличивать денежную помощь.

Какие страны продолжают принимать граждан из Украины и предоставляют доступ к медицинским услугам и образованию. И на какие привилегии можно рассчитывать за десять месяцев с начала войны, сообщает VisitUkraine.today.

Украинских беженцев продолжает принимать Канада. Программа приема беженцев под названием Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel была объявлена в марте 2022 года.

Согласно ей, украинцы в экстренном случае смогут находиться в Канаде два года и больше (в зависимости от ситуации в Украине). Они получают доступ к медицине, образованию и рынку вакансий.

Беженцы из Украины, которые получат убежище в Канаде, могут рассчитывать на одноразовую финансовую помощь: по 3 тысячи канадских долларов (около 2 тысяч долларов США) на каждого взрослого и по 1,5 тысячи канадских долларов (приблизительно 1 тысяча долларов США) на каждого ребенка в возрасте до 17 лет.

Отмечается, что такие выплаты в Канаде предоставляются только в одноразовом порядке. Но украинцы, проживающие в стране или переехавшие туда, недавно напоминают, что стоимость жизни там очень высока и без "финансовой подушки" в 10 тысяч долларов и без дальнейшего плана действий не нужно ехать в Канаду.

Финансовые выплаты продолжаю выплачивать и Ирландия.

Украинцы должны оформить PPSN – это индивидуальный номер, состоящий из 7 цифр, а также нескольких букв. Его издают в Департаменте социальной защиты. Получить PPSN можно даже в аэропорту по прибытию, обратившись в центр помощи украинцам.

Беженцы из Украины имеют доступ к медицине и рынку труда.

Максимальный размер средств, платящих в Ирландии, составляет 208 евро в неделю (830 евро в месяц) на одного взрослого.

Например, на такие суммы могут рассчитывать одинокие матери, которые постоянно ухаживают за детьми и не работают. Выплаты на одного ребенка в Ирландии составляют 140 евро в месяц.

Средства будут поступать еженедельно – либо на банковский счет, либо в почтовое отделение рядом с вашим местожительством. Напомним, что с 3 января 2023 года начало действовать новое правило для украинских беженцев.

Недавно украинцев, проживающих в коллективном доме, обязали самостоятельно оплачивать свое питание.

За взрослого нужно заплатить 10 евро в день, за ребенка – 5 евро. Увеличили выплаты украинским беженцам в Германии. Страна уже приютила более миллиона украинцев.

Начиная с 1 января 2023 года Германия увеличивает размер базовых выплат для украинцев, имеющих статус временной защиты в этой стране. Отмечается, что взрослые одинокие украинцы получат на 53 евро больше.

Другие категории украинцев получают следующие выплаты: взрослые: 503 евро; Дети 14-17 лет: 420 евро; Дети 6-13 лет: 348 евро; Дети до 5 лет: 318 евро.

Чтобы получить повышенные выплаты в Германии, подавать отдельную заявку нет необходимости: их будут начислять автоматически тем, кто раньше получал финпомощь.

Повышенные выплаты для украинцев продолжает предоставлять и Швейцария. С начала полномасштабной войны украинские беженцы смогли оформить статус S – он приравнивается к аналогичным программам в ЕС и дает право, что и в Евросоюзе (Швейцария в ЕС не входит).

Украинцы в этой стране имеют право искать работу, получают доступ в медицину и т.д.

Отмечается, что с начала войны украинцам насчитывали 1525 долларов США ежемесячно, без учета имущества и доходов.

В то же время с августа правительство Швейцарии заявило о более жестких условиях начисления денежных выплат украинцам. Теперь государственные служащие проверяют финансовое положение беженца более тщательно.

"Отныне каждая заявка будет рассматриваться индивидуально с учетом доходов и имущества лица или семьи. Если гражданин Украины снимает деньги с банковских карт финансовых учреждений страны происхождения или покупает активы, это влияет на оценку уровня дохода и является решающим фактором при рассмотрении просьбы о материальной помощи", – объясняют на сайте VisitUkraine.today.

Бельгия продолжает помогать беженцам из Украины. Оформить помощь могут только в центре регистрации в Брюсселе. На денежную помощь могут податься как одинокие переселенцы, так и уехавшие семьей, но суммы будут разные.

Беженцы должны получить статус А (временное проживание). Украинцы также имеют право на образование, изучение языка и медицинское обслуживание.

Украинцы могут единовременную помощь, которая составляет €310. Если человек живет один, он получает €1100, другие взрослые члены семьи получают €750, на детей от €100 до €200. Общая сумма на семью не превышает €1560.

В то же время, чтобы получать денежную помощь украинцы не должны выезжать из Бельгии на срок более 28 дней. О такой поездке следует предупреждать социального работника.

Отметим, что делать с большим количеством беженцев из Украины уже задумались власти Эстонии. В правительстве надеются, что часть беженцев можно будет перенаправить в Финляндию.

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