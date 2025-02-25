В какой валюте лучше хранить деньги украинцам в 2025 году: обзор рынка и советы экспертов

Эксперты считают, что в ближайшей перспективе доллар является лучшим выбором для сохранения сбережений по сравнению с евро. Причина в том, что на данный момент у американской валюты больше шансов на укрепление, что делает ее более надежной и выгодной, чем европейскую.

Об этом рассказал экономист Алексей Геращенко в Facebook. Он отметил, что планировать в среднесрочной перспективе сейчас невозможно из-за быстрого и непредсказуемого изменения событий.

"В краткосрочной перспективе доллар выигрывает в паре с евро как валюта для сохранений. Что же касается среднесрочного планирования, то этого сейчас нельзя делать, поскольку ситуация постоянно меняется, и отдаленное будущее трудно предсказать. Лучше всего следить за текущей динамикой и делать прогнозы на короткий срок", – отметил Геращенко.

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Согласно Геращенко, американская консервативная повестка дня, описанная в инициативе Project-2025 (предусматривающая продвижение консервативных политических предложений для изменений в федеральном правительстве США и укрепление исполнительной власти), предусматривает значительные изменения в экономической политике страны. В частности, планируется:

Реиндустриализация США, то есть страна будет производить необходимые товары внутри вместо их импорта.

Противодействие Китаю.

Развитие собственных энергоресурсов для понижения издержек на создание.

Защита внутреннего рынка из-за таможенных тарифов.

Снижение бюджетного дефицита.

Сокращение дефицита наружной торговли.

Эксперт отмечает, что внедрение этой программы будет способствовать укреплению доллара. Ведь:

С одной стороны, "условный европейский BMW" продает меньше автомобилей в США, что означает меньше долларов, поступающих на рынок и обмениваться на евро.

Американцы, в свою очередь, переключатся с импортных дорогостоящих товаров, обложенных пошлинами, на внутренние, что снизит спрос на иностранную валюту.

"В краткосрочной перспективе доллар будет укрепляться по отношению к евро. Если в сентябре евро стоил 1,1 доллара, сейчас 1,05, то в этом году мы можем увидеть паритет 1:1, а возможно, доллар даже превысит евро", – подытожил Геращенко.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом и сбережениями украинцев в случае смен главной курсообразующей валюты в стране.

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