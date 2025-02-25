В какой валюте лучше хранить деньги украинцам в 2025 году: обзор рынка и советы экспертов
Эксперты считают, что в ближайшей перспективе доллар является лучшим выбором для сохранения сбережений по сравнению с евро. Причина в том, что на данный момент у американской валюты больше шансов на укрепление, что делает ее более надежной и выгодной, чем европейскую.
Об этом рассказал экономист Алексей Геращенко в Facebook. Он отметил, что планировать в среднесрочной перспективе сейчас невозможно из-за быстрого и непредсказуемого изменения событий.
"В краткосрочной перспективе доллар выигрывает в паре с евро как валюта для сохранений. Что же касается среднесрочного планирования, то этого сейчас нельзя делать, поскольку ситуация постоянно меняется, и отдаленное будущее трудно предсказать. Лучше всего следить за текущей динамикой и делать прогнозы на короткий срок", – отметил Геращенко.
Читайте также: Мартовский курс доллара: экономист рассказал, к чему готовиться украинцам
Согласно Геращенко, американская консервативная повестка дня, описанная в инициативе Project-2025 (предусматривающая продвижение консервативных политических предложений для изменений в федеральном правительстве США и укрепление исполнительной власти), предусматривает значительные изменения в экономической политике страны. В частности, планируется:
- Реиндустриализация США, то есть страна будет производить необходимые товары внутри вместо их импорта.
- Противодействие Китаю.
- Развитие собственных энергоресурсов для понижения издержек на создание.
- Защита внутреннего рынка из-за таможенных тарифов.
- Снижение бюджетного дефицита.
- Сокращение дефицита наружной торговли.
Эксперт отмечает, что внедрение этой программы будет способствовать укреплению доллара. Ведь:
- С одной стороны, "условный европейский BMW" продает меньше автомобилей в США, что означает меньше долларов, поступающих на рынок и обмениваться на евро.
- Американцы, в свою очередь, переключатся с импортных дорогостоящих товаров, обложенных пошлинами, на внутренние, что снизит спрос на иностранную валюту.
"В краткосрочной перспективе доллар будет укрепляться по отношению к евро. Если в сентябре евро стоил 1,1 доллара, сейчас 1,05, то в этом году мы можем увидеть паритет 1:1, а возможно, доллар даже превысит евро", – подытожил Геращенко.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом и сбережениями украинцев в случае смен главной курсообразующей валюты в стране.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!