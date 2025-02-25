В якій валюті краще зберігати гроші українцям у 2025 році: огляд ринку та поради експертів
Експерти вважають, що в найближчій перспективі долар є кращим вибором для збереження заощаджень порівняно з євро. Причина в тому, що на даний момент американська валюта має більше шансів на зміцнення, що робить її більш надійною та вигідною, ніж європейську.
Про це розповів економіст Олексій Геращенко у Facebook. Він зазначив, що планувати в середньостроковій перспективі зараз неможливо через швидку та непередбачувану зміну подій.
"У короткостроковій перспективі долар виграє у парі з євро як валюта для збережень. Що ж стосується середньострокового планування, то цього зараз не можна робити, оскільки ситуація постійно змінюється, і віддалене майбутнє важко передбачити. Найкраще – слідкувати за поточною динамікою та робити прогнози на короткий термін", – зазначив Геращенко.
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Згідно з Геращенком, американський консервативний порядок денний, описаний у ініціативі Project-2025 (яка передбачає просування консервативних політичних пропозицій для змін у федеральному уряді США та зміцнення виконавчої влади), передбачає значні зміни в економічній політиці країни. Зокрема, планується:
- Реіндустріалізація США, тобто країна буде виробляти необхідні товари всередині, замість їх імпорту.
- Протидія Китаю.
- Розвиток власних енергоресурсів для зниження витрат на виробництво.
- Захист внутрішнього ринку через митні тарифи.
- Зниження бюджетного дефіциту.
- Скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі.
Експерт зазначає, що впровадження цієї програми сприятиме зміцненню долара. Адже:
- З одного боку, "умовний європейський BMW" продає менше автомобілів у США, що означає менше доларів, які будуть надходити на ринок і обмінюватися на євро.
- Американці, у свою чергу, переключаться з імпортних дорогих товарів, обкладених митами, на внутрішні, що знизить попит на іноземну валюту.
"У короткостроковій перспективі долар зміцнюватиметься щодо євро. Якщо у вересні євро коштував 1,1 долара, зараз 1,05, то цього року ми можемо побачити паритет 1:1, а можливо, долар навіть перевищить євро", –підсумував Геращенко.
Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що буде з курсом і заощадженнями українців у разі змін головної курсоутворюючої валюти в країні.
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