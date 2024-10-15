В каком случае ТЦК может мобилизовать мужчину, имеющего право на отсрочку: объяснение юриста

Украинцы имеют возможность получить отсрочку от призыва во время особого периода. Однако если военнообязанный не подтвердит свое право и не оформит отсрочку должным образом, его могут мобилизовать.

Лица, имеющие основания для отсрочки от мобилизации, не подлежат призыву в ряды ВСУ даже в период действия военного положения или в особый период. Эту информацию предоставил юрист Роман Грунда.

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Как отметил юрист Тернопольского областного ТЦК, существуют ситуации, когда гражданина с правом на отсрочку все же могут мобилизовать. Роман Грюнда подчеркнул, что сам факт наличия права на отсрочку не является гарантией того, что личность не призовут.

Для эффективного использования этого права гражданин должен официально подтвердить его, оформив отсрочку в территориальном центре комплектования. Если же лицо, даже имея основания для отсрочки, не воспользовалось ими и не оформило отсрочку от призыва, ТЦК имеет полное право его мобилизовать.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, которые имеют важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

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