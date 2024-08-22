В каком возрасте партнеры больше всего склонны к супружеской измене: ученые назвали критический период

Психологи считают, что люди часто испытывают повышенный интерес к новым переживаниям, когда приближается круглая дата в их жизни.

Согласно научным исследованиям, обнародованным изданием The Telegraph, люди начинают задумываться над смыслом своей жизни, когда приближаются к своему очередному десятилетию. Такой возраст, как 29, 39 или 49 лет, может побудить человека не только к смене вида деятельности, но и к внебрачным отношениям.

"Так уж сложилось, что человеческое сознание привязано к круглым цифрам, поэтому люди испытывают сильное волнение, приближаясь к переломному, как они считают, возрасту. 30, 40, 50 лет – эти цифры пугают людей, которые пытаются порой делать отчаянные шаги. Например, сменить своего партнера", – отмечают авторы исследования.

Эксперты пришли к выводу, что и мужчины, и женщины испытывают потребность в эмоциональном потрясении, когда приближается очередной юбилей. Новые романтические отношения могут помочь преодолеть мысли о неизбежности старения.

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Согласно данным британских исследователей, возраст 39 лет считается наиболее рискованным с точки зрения брачной неверности.

Когда мужчины и женщины чаще всего прибегают к измене?

Исследования показали, что мужчины чаще всего изменяют в возрасте 25-30 лет, тогда как женщины – в возрасте 30-35 лет.

Также было обнаружено, что риск измены увеличивается в соответствии с расхождением в финансовом положении мужчины и женщины.

Чем меньше доход мужчины по сравнению с доходом его жены, тем выше вероятность, что он будет неверен.

Измена как бы уравновешивает шансы, например, если мужчина не выполняет роль "кормильца", получает меньше жены, он изменой пытается восстановить свой авторитет, как бы абсурдно это ни звучало.

Мужчины, которые финансово зависят от своих жен, склонны к измене в три раза чаще, чем те, кто имеет сравнительно равные доходы со своими партнерами.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых распространенных причинах женских измен.

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