В якому віці партнери найбільше схильні до подружньої зради: вчені назвали критичний період

Психологи вважають, що люди часто відчувають підвищений інтерес до нових переживань, коли наближається кругла дата в їхньому житті.

Згідно з науковими дослідженнями, оприлюдненими виданням The Telegraph, люди починають замислюватися над сенсом свого життя, коли наближаються до свого чергового десятиліття. Такий вік, як 29, 39 або 49 років, може спонукати людину не лише до зміни виду діяльності, але й до позашлюбних стосунків.

"Так уже склалося, що людська свідомість прив’язана до круглих цифр, тому люди зазнають сильного хвилювання, наближаючись до переломного, як вони вважають, віку. 30, 40, 50 років – ці цифри лякають людей, які намагаються часом робити відчайдушні кроки. Наприклад, змінити свого партнера", – зазначають автори дослідження.

Експерти дійшли висновку, що і чоловіки, і жінки відчувають потребу в емоційному потрясінні, коли наближається черговий ювілей. Нові романтичні стосунки можуть допомогти подолати думки про неминучість старіння.

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Згідно з даними британських дослідників, вік 39 років вважається найбільш ризикованим з точки зору шлюбної невірності.

Коли чоловіки та жінки найчастіше вдаються до зради?

Дослідження показали, що чоловіки найчастіше зраджують у віці 25-30 років, тоді як жінки – у віці 30-35 років.

Також було виявлено, що ризик зради збільшується відповідно до розбіжності у фінансовому становищі чоловіка та жінки.

Чим менший дохід чоловіка порівняно з доходом його дружини, тим вища ймовірність, що він буде невірний.

Зрада ніби врівноважує шанси, наприклад, якщо чоловік не виконує роль "годувальника", отримує менше за дружину, він зрадою намагається відновити свій авторитет, як би абсурдно це не звучало.

Чоловіки, які фінансово залежать від своїх дружин, схильні до зради в три рази частіше, ніж ті, хто має порівняно рівні доходи зі своїми партнерами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпоширеніші причини жіночих зрад.

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