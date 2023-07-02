В Канаде мощный торнадо пронесся по городу: повреждены дома, перевернуты автомобили, убиты животные (видео)

В Дидсбери в Канаде пронесся мощный торнадо, который имел скорость более 40 км/ч. По сообщению издания Daily Mail, непогода накрыла страну 1 июля, как раз в День Канады. Ухудшение погодных условий вынудило отменить все праздничные мероприятия.

Местные жители, находясь в шоке от разрушительной природной силы, начали активно распространять в социальных сетях видеозаписи, показывающие масштабы стихии. Ураган пронесся через маленький городок Дидсбери, расположенный в провинции Альберта.

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Заранее синоптики предупреждали население об ухудшении погодных условий. Прогноз предусматривал порывистый ветер, град и дожди. Позже дополнительная информация включала предупреждение о грозе и возможности формирования торнадо.

К счастью, пока нет сообщений о пострадавших, но уже зафиксированы значительные разрушения. В результате урагана было повреждено по меньшей мере 14 домов. Основной удар пришелся на гражданские жилые дома и фермы, где известно о гибели животных, в частности, кур и коров.

Также торнадо переворачивал автомобили, повредил инфраструктуру города. Сообщается, что у Дидсбери выпал огромный град размером со страусиное яйцо.

Специалисты и аварийные службы уже приступили к восстановлению и помогают пострадавшим.

Напомним, в марте мощный торнадо сравнил с землей город в штате Миссисипи.

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