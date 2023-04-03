В Канаде обнаружили окаменевшего суслика из Ледникового периода (фото)

В Канаде обнаружили свернутого в клубок арктического суслика. По словам ученых, животному около 30 тысяч лет и он был жив во времена Ледникового периода.

Находку сделал шахтер вблизи Доусон-Сити на Юконе. Об этом пишет CBC News.

Отмечается, что на этом месте регулярно обнаруживают кости и окаменелости животных. Например, в свое время там нашли мумифицированного волчонка и детеныша мамонта.

Читайте также: Первый полный череп саблезубого кота нашли в США

Ученые провели исследование суслика с помощью рентгена. Исследователи сразу обнаружили жесткую костную структуру тела.

"Мы видели, что он был в отличном состоянии, и он просто свернулся калачиком, словно спал", – сказала доктор Джесс Хит.

Что именно убило животное – неизвестно. По предварительным предположениям, суслик умер в первый год спячки.

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Захоронение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !