В канун заморозков: Что делать с урожаем помидоров, который еще не созрел

Зеленые помидоры могут быстро созревать и стать красными всего за два-три дня, если соблюдать определенные правила хранения. Дачники поделились полезными советами, как добиться такого результата.

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Об этом пишет Апостроф. Для этого нужно собрать недозрелые томаты и поместить их в ящики вместе с некоторыми фруктами, способствующими ускорению созревания этих овощей. Особенно эффективны для этой цели спелые яблоки любого сорта.

Эксперты рекомендуют добавить четыре спелых яблока в ящик рядом с зелеными помидорами. После этого следует периодически проверять состояние помидоров, поскольку они могут созревать быстрее, чем ожидаете. Обычно это занимает около двух-трех суток.

Кроме того, важно помнить, что все зеленые помидоры следует собрать до того момента, когда ночная температура воздуха не опускается ниже 5 градусов Цельсия. После заморозки они будут терять свое качество и не смогут сохраняться длительное время, поэтому лучше их использовать или выбросить, если они подмерзнут.

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