В Казахстане обнаружили могилу девушки, которую в бронзовом возрасте похоронили со 150 костями животных (фото)

В восточном Казахстане археологи раскопали курганный могильник эпохи бронзы, скрывающий необычные и интересные загадки. Молодую девушку, жившую более тысячи лет назад, похоронили вместе с рядом странных артефактов, включая 180 костей животных и изысканный серебряный аксессуар с изображением лягушки на диске.

Раскопки, начавшиеся в 2016 году, обнаружили могилу девушки, расположенную вблизи села Айнабулак на востоке Казахстана. Эта могила принадлежит бронзовому веку Центральной Азии, продолжавшемуся примерно с 3200 г. до н.э. до 1000 г. до н.э., сообщает Arkeonews.

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Археолог Ринат Жуматаев, руководивший раскопками, рассказывает: "Ее похоронили на левом боку, изогнутом. Маленькие проволочные серьги были в обоих ушах и бусины на ее шее".

Однако самым интересным артефактом есть серебряный аксессуар с изображением лягушки. Ученые считают, что мотив лягушки связан с ритуалами, связанными с водой, и может иметь важную роль в религиозных обрядах того времени.

Однако больше всего чуда вызывает большое количество костей животных, найденных в могиле вместе с девушкой. Это явление очень по сравнению с другими могилами в евразийской степи того периода, где обычно находили останки животных, особенно детей и подростков.

Ученые отмечают, что кости животных могли использоваться как часть ритуала или символизировать благополучие и успех во внеземной жизни.

Последующие исследования могильника и найденных артефактов могут раскрыть новые и интересные факты о жизни и религиозных обрядах бронзовой эпохи в Казахстане. Ринат Жуматаев заключает: "Наши исследования еще далеки от завершения. До конца года мы ожидаем обнародования наших находок и публикацию развернутой научной статьи, которая, несомненно, принесет новые открытия и разгадку этих загадок прошлого".

Эта археологическая находка в Казахстане открывает новые возможности для понимания истории и культуры древних цивилизаций и добавляет ценный пазл в загадочный мир бронзового века.

Напомним, тысячелетнюю мумию с длинными волосами и в странной позе обнаружили в Перу.

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