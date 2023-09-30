В Киеве обрушился Дегтяровский мост: подробности от КГГА (фото, видео)

В субботу 30 сентября в Киеве упал Дегтяровский мост. При монтаже произошел обвал балок.

Об этом сообщили в Киевской государственной администрации в Telegram. Отметили, что уже на месте специалисты выясняют причины.

По ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — во время монтажа произошел обвал балок, говорилось.

Кроме того, на место происшествия уже приехали аварийно-спасательные службы. По предварительной информации, в результате чрезвычайной ситуации жертв и пострадавших нет.

Также в КГГА пообещали предоставить больше информации впоследствии.

Добавим, что, согласно планам, ширина нового моста вместе с велосипедными дорожками и пешеходными тротуарами должна быть 40 метров. Ремонтные работы планировали завершить до конца 2023 года.

Напомним, в июле в Закарпатской области на дороге Н-09 обрушился мост через реку Тересва. Во время движения автомобилей провалилась секция моста, на которой в то время находились два автомобиля. По информации Главного управления ГСЧС в Закарпатской области, из-за обвала моста пострадали 5 человек, среди которых двое детей. Они госпитализированы в Тячевскую районную больницу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!