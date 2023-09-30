У Києві обвалився Дегтярівський міст: подробиці від КМДА (фото, відео)

У суботу 30 вересня в Києві впав Дегтярівський міст. Під час монтажу стався обвал балок.

Про це повідомили в Київстькій державній адміністрації у Telegram. Зазначили, що фахівці, які вже на місці, з'ясовують причини.

На вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок, йшлося в повідомленні.

Крім цього, на місце події вже приїхали аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією, внаслідок надзвичайної ситуації жертв та постраждалих немає.

Також у КМДА пообіцяли надати більше інформації згодом.

Додамо, що відповідно до планів ширина нового мосту разом із велосипедними доріжками та пішохідними тротуарами повинна бути 40 метрів. Ремонтні роботи планували закінчити до кінця 2023 року.

Нагадаємо, у липні в Закарпатській області на дорозі Н-09 обвалився міст через річку Тересва. Під час руху автівок провалилась секція мосту, на якій у той час перебували два автомобілі. За інформацією Головного управління ДСНС у Закарпатській області, через обвал мосту постраждало 5 осіб, серед яких двоє дітей. Їх госпіталізовано до Тячівської районної лікарні.

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