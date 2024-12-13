В Киеве объявлен желтый уровень опасности: на дороге гололедица

В пятницу, 13 декабря, в Киеве прогнозируют гололедицу на дорогах и сильные порывы ветра. Синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с прояснениями.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, что может повлечь за собой осложнение движения транспорта на отдельных участках дорог через гололедицу. Пце сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

КМВА призывает жителей столицы соблюдать меры безопасности:

Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или столбами электросетей из-за риска их падения.

Закрывать окна, двери и чердаки в домах.

Убрать незакрепленные предметы с балконов и лоджий во избежание их падения из-за сильного ветра.

Жителей столицы просят осторожничать, планируя передвижение по городу, и внимательно следить за обновлением прогноза погоды.

Напомним, мы уже писали, когда ждать похолодания в Украине.

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