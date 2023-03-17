В Киеве сократят комендантский час: когда и насколько

В Киеве сократят комендантский час. Скорее всего, это произойдет уже с 26 марта.

После решения вопроса по усовершенствованию системы инженерных заграждений, сейчас идет процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Согласно рабочему варианту, с 26 марта 2023 года комендантский час в столице сократится. Она продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.

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Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что в Киеве систематически и методично пытаются улучшить жизнь жителей, учитывая все меры безопасности.

По его словам, в столице решили усовершенствовать систему инженерных ограждений. То есть часть блокпостов будет демонтирована, часть – оставят, а часть – переведут в "спящий" режим.

Попко отметил, что это решение сделает Киев более комфортным, разгрузит дороги и позволит гражданам свободно передвигаться по городу. Когда эти вопросы будут решены, в Киеве изменят продолжительность комендантского часа.

"Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, она продлится с 00:00 до 05:00 ежедневно", – заявил начальник КМВА.

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По его словам, уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в столице Украины, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом. Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города.

Кроме того, сокращение комендантского часа должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы.

"Но в сотый, в тысячный раз всем напомню – война не закончилась. Война продолжается. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если возникнут основания – меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена. Чтобы этого не произошло – нам нужно единство. Нам нужна поддержка вооруженных сил. Каждый день", – подчеркнул Попко.

Что запрещено делать в комендантский час

Во время комендантского часа гражданским запрещено находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа. В случае необходимости могут произвести осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (по крайней мере) огнестрельное оружие.

Напомним, что в ГУР Минобороны Украины спрогнозировали, как часто Россия может совершать массированные атаки ракетами и дронами. Враг продолжает накапливать силы.

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