В Киеве существенно изменилась стоимость недвижимости: сколько теперь стоят квартиры

В Киеве существенно поднялись цены на новостройки. За полгода стоимость жилья на первичном рынке выросла на 5,62%, что составляет почти 3 000 грн за квадратный метр, и теперь в среднем достигает 53 075 грн. За год цены повысились на 25,52%, или почти на 11 000 грн.

В течение месяца цены поднялись более чем на 1 000 грн, что составляет 2,12%. Об этом сообщает M2bomber.

Согласно данным аналитиков, застройщики чаще всего устанавливают цену за квадратный метр на уровне 22 400 грн, что составляет 7,8% всех объявлений о продаже недвижимости.

Также распространенной является цена 25 200 грн, которая встречается в 7,2% случаев. Кроме того, 19 600 грн встречается в 6,7% предложений.

В столице заметно подорожали квартиры в новостройках. Источник: M2bomber В столице заметно подорожали квартиры в новостройках. Источник: M2bomber

Стоимость квартир по районам Киева

По информации аналитиков, в разных районах Киева цена за квадратный метр варьируется от 39 650 до 111 450 грн. Таким образом, разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 58 354 грн, что позволяет приобрести около трех квадратных метров в самом дешевом районе за цену одного в самом дорогом.

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Самая низкая средняя стоимость квадратного метра зафиксирована в Дарницком районе и составляет около 39 650 грн. Следующими следуют:

Деснянский – 40 050 грн;

Соломенский – 43 350 грн;

Святошинский – 45 000 грн.

Днепровский район относится к среднему ценовому сегменту, где средняя стоимость жилья составляет 47500 грн за квадратный метр. Кроме этого:

Оболонский район – 50 000 грн;

Голосеевский – 53 050 грн;

Подольский – 56 850 грн.

По данным аналитиков, дорогое жилье предлагают в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра достигает 111 450 грн.

Также высокие цены наблюдаются в Шевченковском районе, где квадратный метр стоит в среднем 68250 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что аренда жилья в Киеве бьет рекорды.

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