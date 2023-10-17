В Киеве в некоторых домах начали включать отопление: Кличко ответил, когда тепло дадут всем

Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил, что в понедельник, 16 октября, начинается процесс подключения жилых домов к централизованной системе теплоснабжения в столице. Отметим, что для запуска отопительного сезона нужно несколько дней.

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Высказывая свое мнение, Кличко отметил в своем Telegram -канале обоснованность решения начать отопительный сезон из-за ухудшения погодных условий. Снижение температуры воздуха приводит к тому, что киевляне начинают активно использовать электрические отопительные приборы, что в свою очередь может привести к перегрузке системы электроснабжения.

"Все службы Киева, ответственные за запуск и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме с целью предоставления киевлянам необходимых сервисов", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко добавил, что для подключения к централизованной системе теплоснабжения Киеву понадобится несколько дней. Важно отметить, что отопительный сезон в Украине начался 12 октября.

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