В Киевской области старый школьный подвал превратили в сверхсовременное хранилище: сеть в восторге (фото, видео)

В Гатном Киевской области в лицее отремонтировали хранилище с видеонаблюдением

В поселке Гатное, расположенном в Киевской области, было создано современное укрытие в подвале местного лицея. Это новое помещение оборудовано удобствами, такими как душевые кабины, вентиляция с терморегулировкой воздуха и система видеонаблюдения.

Об этом сообщил Александр Паламарчук, сельский голова Гатне, на своей странице в социальной сети Facebook. Общая площадь этого защитного объекта превышает 700 квадратных метров.

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"У нас в Гатненском лицее появилось самое современное укрытие. Это помещение может быть использовано как укрытие во время воздушной тревоги, а также как спортивная школа после окончания учебного процесса", – рассказал Паламарчук.

Создание такого современного укрытия в лицее Гатне является важным шагом по обеспечению безопасности и комфорта учащихся и персонала заведения. Оно не только предоставит необходимую защиту во время возможных чрезвычайных ситуаций, но и станет местом для спортивных занятий и развития физических навыков учащихся.

Обеспечение современных удобств, таких как душевые кабины и вентиляционная система, повысит комфорт и обеспечит надлежащие условия пребывания укрытия для всех его пользователей. Применение видеонаблюдения также улучшит уровень безопасности и контролируется в укрытии.

"Есть 3 телевизора, чтобы родители имели возможность наблюдать за детьми во время тренировки в онлайн режиме. Кулеры для питьевой воды, карематы, раскладные кровати, скамейки, мать, все, что нужно для укрытия детей и тренировочного процесса физическим воспитанием!" – добавил Паламарчук. .

По его словам, укрытие обеспечено всем необходимым:

профессиональная приточно-вытяжная вентиляция с терморегулировкой воздуха;

водоснабжение;

канализация;

система воздушной тревоги;

пожарная сигнализация;

мощный генератор;

3 современные интерактивные доски;

6 камер видеонаблюдения;

5 душевых кабин;

4 санузла;

3 раздевалки для детей и тренеров;

5 тренерских;

4 зала;

Wi-Fi.

Подвал в Гатненском лицее

Укрытие в Гатненском лицее

Коридор до ремонта

Коридор после ремонта

Класс для обучения до ремонта

Класс для обучения после ремонта

Техническое помещение до ремонта

Техническое помещение после ремонта

Напомним, в столице, в начале бульвара Шевченко, где долгие годы стоял памятник Ленину, предлагают установить бесплатный общественный туалет.

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