На Київщині старий шкільний підвал перетворили на надсучасне сховище: мережа в захваті (фото, відео)

У селищі Гатне, що знаходиться в Київській області, було створено сучасне укриття у підвалі місцевого ліцею. Це нове приміщення обладнане зручностями, такими як душові кабіни, вентиляція з терморегулюванням повітря та система відеонагляду.

Про це повідомив Олександр Паламарчук, сільський голова Гатне, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Загальна площа цього захисного об'єкту перевищує 700 квадратних метрів.

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"У нас в Гатненському ліцеї з'явилося найсучасніше укриття. Це приміщення може бути використане як укриття під час повітряної тривоги, а також як спортивна школа після закінчення навчального процесу", – розповів Паламарчук.

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Створення такого сучасного укриття в ліцеї Гатне є важливим кроком для забезпечення безпеки та комфорту учнів і персоналу закладу. Воно не лише надасть необхідний захист під час можливих надзвичайних ситуацій, але також стане місцем для спортивних занять та розвитку фізичних навичок учнів.

Забезпечення сучасними зручностями, такими як душові кабіни та вентиляційна система, підвищить комфорт і забезпечить належні умови перебування укриття для всіх його користувачів. Застосування відеонагляду також покращить рівень безпеки і контролюється в укритті.

"Є 3 телевізори, щоб батьки мали змогу спостерігати за дітьми під час тренування в онлайн режимі. Кулери для питної води, каремати, розкладні ліжка, лавки, мати, все що потрібно для укриття дітей та тренувального процесу фізичним вихованням!" – додав Паламарчук.

За його словами, укриття забезпечене усім необхідним:

професійна припливно-витяжна вентиляція з терморегулюванням повітря;

водопостачання;

каналізація;

система повітряної тривоги;

пожежна сигналізація;

потужний генератор;

3 сучасні інтерактивні дошки;

6 камер відеонагляду;

5 душових кабін;

4 санвузла;

3 роздягальні для діток та тренерів;

5 тренерських;

4 зали;

Wi-Fi.

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