В Киевской области старый школьный подвал превратили в сверхсовременное хранилище: сеть в восторге (фото, видео)
В поселке Гатное, расположенном в Киевской области, было создано современное укрытие в подвале местного лицея. Это новое помещение оборудовано удобствами, такими как душевые кабины, вентиляция с терморегулировкой воздуха и система видеонаблюдения.
Об этом сообщил Александр Паламарчук, сельский голова Гатне, на своей странице в социальной сети Facebook. Общая площадь этого защитного объекта превышает 700 квадратных метров.
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"У нас в Гатненском лицее появилось самое современное укрытие. Это помещение может быть использовано как укрытие во время воздушной тревоги, а также как спортивная школа после окончания учебного процесса", – рассказал Паламарчук.
Создание такого современного укрытия в лицее Гатне является важным шагом по обеспечению безопасности и комфорта учащихся и персонала заведения. Оно не только предоставит необходимую защиту во время возможных чрезвычайных ситуаций, но и станет местом для спортивных занятий и развития физических навыков учащихся.
Обеспечение современных удобств, таких как душевые кабины и вентиляционная система, повысит комфорт и обеспечит надлежащие условия пребывания укрытия для всех его пользователей. Применение видеонаблюдения также улучшит уровень безопасности и контролируется в укрытии.
"Есть 3 телевизора, чтобы родители имели возможность наблюдать за детьми во время тренировки в онлайн режиме. Кулеры для питьевой воды, карематы, раскладные кровати, скамейки, мать, все, что нужно для укрытия детей и тренировочного процесса физическим воспитанием!" – добавил Паламарчук. .
По его словам, укрытие обеспечено всем необходимым:
- профессиональная приточно-вытяжная вентиляция с терморегулировкой воздуха;
- водоснабжение;
- канализация;
- система воздушной тревоги;
- пожарная сигнализация;
- мощный генератор;
- 3 современные интерактивные доски;
- 6 камер видеонаблюдения;
- 5 душевых кабин;
- 4 санузла;
- 3 раздевалки для детей и тренеров;
- 5 тренерских;
- 4 зала;
- Wi-Fi.
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