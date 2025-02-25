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В Киевтеплоэнерго подсказали, как удобно подать показатели счетчиков горячей воды: подробности

Цихоцкая Мария

В Киевтеплоэнерго подсказали, как удобно подать показатели счетчиков горячей воды: подробности
Пользователи обязаны ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды.

Владельцы бойлеров обязаны ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если они не изменяются.

Чтобы сделать этот процесс более удобным, киевляне могут воспользоваться сервисом "Коммуналка". Как отметили в " Киевтеплоэнерго ", этот чат-бот в Telegram и Viber объединяет все снабжающие тепло, воду, газ и электроэнергию услуги.

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Передать показания можно через:

  • Личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса.
  • Личный кабинет на сайте "Киевтеплоэнерго" ( kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/ ).
  • Call-центр : (044) 247-40-40, с мобильного – (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.
  • Бесплатная горячая линия : 0 800 404 407.
  • Дополнительные номера сервисных центров в районах города.

"Киевтеплоэнерго" отмечает: даже если вы пользуетесь бойлером и не тратите горячую воду из централизованной сети, показания все равно нужно передавать ежемесячно.

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