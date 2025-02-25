В Киевтеплоэнерго подсказали, как удобно подать показатели счетчиков горячей воды: подробности

Владельцы бойлеров обязаны ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если они не изменяются.

Чтобы сделать этот процесс более удобным, киевляне могут воспользоваться сервисом "Коммуналка". Как отметили в " Киевтеплоэнерго ", этот чат-бот в Telegram и Viber объединяет все снабжающие тепло, воду, газ и электроэнергию услуги.

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Передать показания можно через:

Личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса.

на сайте Центра коммунального сервиса. Личный кабинет на сайте "Киевтеплоэнерго" ( kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/ ).

на сайте "Киевтеплоэнерго" ( kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/ ). Call-центр : (044) 247-40-40, с мобильного – (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.

: (044) 247-40-40, с мобильного – (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40. Бесплатная горячая линия : 0 800 404 407.

: 0 800 404 407. Дополнительные номера сервисных центров в районах города.

"Киевтеплоэнерго" отмечает: даже если вы пользуетесь бойлером и не тратите горячую воду из централизованной сети, показания все равно нужно передавать ежемесячно.

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