В Китае акробатка сорвалась с высоты во время выполнения опасного трюка (жуткое видео)

В Китае цирковая акробатка Сун Моумоу погибла при исполнении трюка без страховки на глазах у зрителей. Она сорвалась с 10-метровой высоты, когда партнер Сун не смог ее поймать.

Как сообщает Global Times, гимнастка упала во время опасного трюка, когда выступала со своим мужем. Она скончалась от травм в больнице неотложной помощи.

Издание пишет, что инцидент вызвал обеспокоенность общественности по поводу безопасности выступлений в воздушной акробатике.

Предварительные расследования показывают, что представление проводилось местной семейной фермой и было организовано концертной компанией The performance company. Все причастные к инциденту находятся под следствием.

Китайская ассоциация акробатов заявила, что практикующим акробатику следует уделять больше внимания комплексным мерам безопасности, ставя жизнь и безопасность акробатов во главу угла.

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Менеджер The performance company заявил, что пара акробатов была опытными исполнителями, но поругалась накануне. Однако Сун опроверг эти заявления.

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Между тем, очевидцы трагического случая заявили, что организаторы выступления акробатов не позаботились об их безопасности, в частности на сцене не было подушки безопасности. Также – что машине скорой помощи было трудно прибыть на место происшествия, поскольку дороги на селе были слишком узкими.

В частности, очевидцы трагедии, покупавшие билеты на выступление акробатов, заявили, что организаторы заманивали их на событие тем, что акробаты будут выполнять трюки без страховки.

По сообщениям СМИ, 37-летняя Сун с мужем были родителями двоих детей.

Напомним, в Китае во время ремонта канализации рабочие обнаружили жуткий склеп XIII века.

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