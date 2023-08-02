В Китае археологи обнаружили доказательство добычи угля людьми около 3600 лет назад

Археологическое исследование выявило древнее использование угля в Китае около 3600 лет назад, что явилось самым ранним документированным примером добычи и использования этого топлива древними людьми.

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Во время раскопок на территории Синьцзянского автономного района Китая ученые обнаружили следы разработки угля у реки Каши, где имеется большое поселение 3600-2900 лет назад. Об этом пишет Independent.

Перед этим отсутствовали достоверные данные о том, когда древние люди начали активно использовать уголь как топливо. Предыдущие записи свидетельствовали об использовании угля примерно 2152-1730 годов назад в эпоху китайской династии Хань. Теперь новое исследование подтверждает, что использование угля происходило гораздо раньше, а именно примерно 3600 лет назад.

Археологи исследовали регион Синьцзянского автономного района, где были обнаружены доказательства начала выращивания разных культур и приручения скота примерно 3800 лет назад. Это привело к увеличению спроса на топливо для металлургической деятельности, что стимулировало использование угля как альтернативного источника энергии.

Ученые считают, что ограниченные ресурсы древесины способствовали переходу к использованию угля для удовлетворения растущих потребностей в топливной энергии. С помощью угля, доступного всем, древние люди смогли обеспечить более эффективное функционирование своих общин и развитие металлургии.

Эта находка позволяет лучше понять раннюю историю использования угля человечеством и их важную роль в развитии древних цивилизаций. С самого своего появления человечество всегда стремилось найти новые источники топлива для удовлетворения своих потребностей в энергии, и уголь стал одним из первых шагов на пути к прогрессу и развитию.

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