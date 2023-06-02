В Китае ученые начали копать в Земле яму глубиной 10 000 метров (видео)

В Китае решили пробурить в земле буровую скважину глубиной 10 000 метров. Таким образом, китайцы хотят добраться до горных пород мелового периода, слоя, известного как меловая система, возраст которой составляет 145 миллионов лет. Ожидается, что бурение будет продолжаться 457 дней.

Издание Bloomberg сообщает, что в богатом нефтью регионе страны Синьцзян началось бурение скважины, которая станет глубочайшей в истории Китая.

"Узкий ствол проникнет в более чем 10 континентальных слоев или слоев горных пород и достигнет меловой системы в земной коре, содержащей породы, датированные примерно 145 миллионами лет", – говорится в сообщении.

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Ученый из Китайской инженерной академии Сунь Цзиньшен отметил, что сложность строительства бурового проекта сравнима с "большим грузовиком, который едет по двум тонким стальным тросам".

По данным Китайской национальной нефтяной корпорации, возглавляющей проект, это не только предоставит данные о внутренней структуре Земли, а также опробует технологии глубокого подземного бурения.

Издание отмечает, что это бурение может выявить минеральные и энергетические ресурсы и помочь оценить риски экологических катастроф, таких как землетрясения и извержения вулканов.

Глубочайшей искусственной дырой на Земле все еще остается российская Кольская сверхглубокая скважина, достигшая глубины 12 262 метра (40 230 футов) в 1989 году после 20 лет бурения.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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