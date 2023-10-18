В конце недели ожидается магнитная буря: как уберечься

Магнитные бури могут оказывать существенное влияние на самочувствие людей, особенно метеозависимых. В конце октября придется пережить еще две магнитные бури и одна из них будет мощной.

Магнитные бури – это геофизические явления, возникающие вследствие взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер – это поток заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает в космос во время солнечных вспышек и солнечных выбросов массы (CME). Эти частицы содержат в основном протоны и электроны.

Когда солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли, это может привести к разным эффектам, включая магнитные бури.

Читайте также: Землю накрыла магнитная буря: как спастись от воздействия

По данным метеорологов, 23-26 октября ожидается слабая магнитная буря, а с 29 по 30 - магнитная буря средней интенсивности.

Магнитные бури могут оказывать влияние на метеочувствительных людей. Считается, что метеозависимость, включающая метеочувствительность, может быть связана с изменениями погоды, включая повышение солнечной активности, сопровождающей магнитные бури.

Симптомы при геомагнитных колебаниях:

Головные боли и мигрени

Аритмия

Пониженное или повышенное АД

Изменения настроения и нарушения сна

Обострение сопутствующих состояний

Общий дискомфорт

Важно отметить, что реакция на магнитные бури может быть индивидуальна, и не все метеочувствительные люди испытывают схожие симптомы или ощущения. Большинство научных исследований свидетельствуют о слабой или незначительной связи между магнитными бурями и физическими симптомами.

Если вы испытываете недомогание из-за магнитных бурей, рекомендуется обращаться к врачу для получения конкретных советов по лечению.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!