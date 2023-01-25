В Крыму и Белгородской области по телевизору показали обращение Зеленского и работу ВСУ (видео)

Сегодня, 25 января, жителям временно оккупированного Крыма и Белгородской области россии показали обращение президента Украины Владимира Зеленского по телевидению. Чтобы изменить видео, невозможно было переключить канал.

По телевизору в Крыму и Белгороде показывали кадры с Вооруженными силами Украины. Видео опубликовали в сети местные жители.

"Жители Белгородской области увидели обращение Зеленского по телевизору. А затем исчез сигнал. Власть пока молчит", – указали в одном из Telegram-каналов Белгорода.

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Впоследствии власти Белгорода заявили, что произошла несанкционированная замена телесигнала.

"Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных, был осуществлен переход на прием сигнала из резервного спутника и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются", – говорится в сообщении.

В сети также шутят, что хакерская атака на российское телевидение на самом деле является поздравлением Зеленскому с днем рождения. Некоторые крымские каналы также анонсируют, что на территории временно оккупированного Крыма сегодня будут запускаться "салюты".

Уточняется, что в оккупированных в Севастополе и Симферополе видео с украинским президентом и военными крутили по телевизору на канале ТНТ.

Напомним, что это не первая взлома хакеров российского телевидения.

20 августа также было сломано телевидение оккупированного Крыма. В частности, в его эфире показали обращения Владимира Зеленского, кадры из украинского Севастополя, запуск воздушных шаров с флагом крымских татар и украинский флаг на крымской горе Ай-Петри.

В День Независимости Украины, 24 августа, хакеры напомнили о себе из-за динамики камер видеонаблюдения в разных городах россии, а также на оккупированных территориях.

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