В Крыму произошло два ДТП с участием оккупантов: грузовик и БМП раздавили легковушки (фото, видео)

В Крыму российские оккупанты на военном грузовике сбили насмерть мужчину на самокате, протаранили легковые авто и троллейбус. Авария произошла на площади Захарова в Севастополе.

Очевидцы сообщают, что военный грузовик переехал легковой автомобиль и протаранил троллейбус, который использовался зимой как пункт обогрева. Отмечается, у грузовика россиян отказали тормоза.

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"Как минимум один труп в результате ДТП с российским военным грузовиком. Военный грузовик с отказавшими тормозами врезался в 10 автомобилей, троллейбус и сбил человека на самокате. Последний погиб. ДТП произошло на площади Захарова: на спуске от кинотеатра "Моряк" военный Урал не смог затормозить. Погиб ехавший самокатом мужчина водитель Chevrolet Lacetti в тяжелом состоянии", – сообщает Телеграмм-канал "Крымский ветер".

Также отмечается, что в Симферополе на Ялтинской объездной дороге, где спуск в сторону Алушты (перед поворотом на Гурзуфскую) БТР россиян переехал автомобиль. Водитель чудом остался в живых.

"Двое российских военных упали с БТР во время столкновения, их не подобрали", – пишут очевидцы.

Напомним, под Тулой на шоссе М2-Крым водитель тягача не справился с управлением и опрокинул в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400. Комплекс с зенитными ракетами большой и средней дальности чудом не сдетонировал. Стоимость поврежденного транспорта составляет около 13 млрд рублей (почти 160 тысяч долларов).

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