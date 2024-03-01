В Крыму прозвучала серия громких взрывов: перекрыт Крымский мост

На территории временно оккупированного Крыма раздалась серия мощных взрывов, в пятницу, 1 марта. Взрывы были слышны в западной части полуострова, в частности, в районе Севастополя и Евпатории. Кроме того, известно, что россияне перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Россияне утверждают, что по оккупированному Крыму был нанесен ракетный удар. Ракеты якобы были сбиты противовоздушной обороной.

Кроме того, рашисты подняли в небо авиацию – в районе от Севастополя до Симферополя кружат вражеские боевые самолеты.

При этом местные паблики сообщают, по меньшей мере, об одном прилете – по военной базе в поселке Гвардейское.

Напомним, еще два истребителя Су-34 "приземлили" на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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